Palermo Football Conference, Corvino: “Lecce, strada è giusta. Hjulmand capitano…”

"Lecce? Quando arrivi da matricola in Serie A non è facile. Bisogna cercare di essere sostenibili e non è un esercizio facile. Bisogna sforzarsi. Il Lecce è la quarta squadra più giovane d’Europa. Siamo dovuti andare su mercati alternativi pescando giocatori sconosciuti sperando nelle potenzialità dei ragazzi e Hjulmand è la risposta. Lo presi da una squadra penultima in classifica in Austria e oggi sono contento che è il capitano del Lecce. Oggi il Lecce è a più otto punti dalla zona salvezza, abbiamo capito che la strada intrapresa è quella giusta e che ci può portare fino in fondo. Premio miglior direttore sportivo dell'anno? Mi sento onorato di ricevere questo premio in una città come Palermo. Condivido questo premio con chi lavora con me. Quando vinci si vince in tanti, c’è anche la città di Lecce che si ha supportato molto nel ritorno in serie A."