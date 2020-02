Napoli-Lecce, Sticchi Damiani: “Che emozione vincere al San Paolo! Ora non dobbiamo perdere la testa”

Momento d’oro per il Lecce che tra Torino e Napoli ha messo a segno ben sette reti.

Doppia vittoria per i salentini che hanno conquistato sei punti importantissimi contro due compagini di alto livello, raggiunta quota 22 punti e il quartultimo posto in classifica. Il presidente del club giallorosso, attraverso le colonne de ‘La Gazzetta del Mezzogiorno‘, ha tessuto le lodi di squadra e staff tecnico per i risultati ottenuti.

“Questa vittoria rappresenta per me un’emozione bellissima, è veramente una gioia incredibile. L’unico rammarico è quello di non aver potuto condividere questo successo con tutti i nostri tifosi, ringrazio il gruppo di sostenitori che è giunto al San Paolo ed ha assistito a questa splendida impresa in una giornata stupenda. Era una partita che senza le continue restrizioni avremmo voluto vivere con tutti i tifosi che quest’anno in trasferta sono sempre venuti numerosi. Questa squadra, questo magnifico gruppo e questo allenatore meritano la soddisfazione ottenuta per il grande lavoro svolto. Non ci siamo abbattuti nei momenti più difficili mantenendo sempre il giusto equilibrio ed anche dopo le vittorie dobbiamo essere bravi a non perdere la concentrazione e ad essere sempre equilibrati nei giudizi. In vista della prossima partita la squadra e l’allenatore hanno chiesto di andare in ritiro con un giorno di anticipo, proprio per preparare al meglio questo incontro importante”.