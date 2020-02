Napoli-Lecce, Liverani: “Sconfitto una squadra importante, subita una rete ingenua”

Vittoria sorprendente quella ottenuta dal Lecce per 3-2 in casa del Napoli.

Il tecnico dei salentini, in conferenza stampa, ha tessuto le lodi dei suoi ragazzi che dopo il 4-0 rifilato al Torino sono riusciti a ottenere la seconda vittoria di fila.

“Vittoria importante contro una delle squadre più forti del campionato che viveva anche un grande momento. Questo mi trasmette grandi sensazioni dopo la gara di oggi. Abbiamo preso gol ingenuo, addirittura in contropiede sul campo del Napoli. Questo la dice lunga sulla nostra filosofia. La squadra dopo quel gol si è subito ricompattata e siamo riusciti a trovare la rete del 2-1, poi è arrivato il 3-1 che è un gioiello di Mancosu. Sul gol del 3-2 c’è stato un calo di concentrazione che non voglio più vedere. Noi restiamo concentrati sul nostro cammino. Per il Napoli questa è una brutta sconfitta, la strada per la Champions League diventa molto complessa”.