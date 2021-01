Lecce, ufficiale: risoluzione con l’ex Palermo Simone Lo Faso. L’annuncio

Il club pugliese, attraverso una breve nota diramata sul proprio sito di riferimento, ha annunciato la rescissione consensuale del contratto che legava l’attaccante classe 1998 ai giallorossi. Un contratto che sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno 2021. Di seguito, il comunicato in questione.

“L’U.S. Lecce comunica di aver effettuato la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, in scadenza il 30 giugno 2021, con il calciatore Simone Lo Faso”.

Dopo il fallimento del club di viale del Fante, il Lecce aveva scelto di ingaggiare proprio il calciatore palermitano che, in due parentesi di sei mesi ciascuna, ha collezionato appena quattro presenze totali con la maglia dei salentini: tre in Coppa Italia più 9′ in Serie B quest’anno in occasione della sfida giocata in casa dell’Ascoli.