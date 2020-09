Lecce, ufficiale il rinnovo dell’ex Palermo Felici: “Grazie per la fiducia, vi ripagherò sul campo”

Questo pomeriggio l’ufficialità: Mattia Felici ed il Lecce avanti insieme.

Il talentuoso esterno offensivo originario di Roma ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso per i prossimi cinque anni, fino al 30 giugno 2025. La società salentina, dunque, ha scelto di blindare il proprio gioiello dopo l’ottima annata disputata in Serie D con la maglia del Palermo. Venticinque presenze, quattro gol e tre assist, il classe 2001 è stato certamente uno dei protagonisti indiscussi della promozione in C.

Ragion per cui, la dirigenza rosanero aveva ammesso nelle scorse settimane di voler riportare Felici nel capoluogo siciliano, in attesa di capire i programmi e piani della società giallorossa. Intanto, l’ex numero 75 del Palermo ha voluto ringraziare per la fiducia il Lecce attraverso il proprio account Instagram.

“Insieme fino al 2025. Grazie Lecce per la fiducia, vi ripagherò sul campo”, ha scritto.

Di seguito, il post in questione.