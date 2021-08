Lecce, Trinchera: “Pessina? Era considerato un patrimonio, Serie C complessa”

Stefano Trinchera, direttore spirtivo del Lecce, parla di Matteo Pessina, che militato nel club salentino per sei mesi nel 2015

Il neo direttore sportivo del Lecce , Stefano Trinchera , ha parlato in conferenze stampa affrontando diversi argomenti, tra cui quello relativo all'exploit di Matteo Pessina , centrocampista dell' Atalanta laureatosi Campione d'Europa con la Nazionale Italiana a Euro 2020 : "Noi nel periodo estivo prendemmo mister Asta , che lo conosceva bene dai tempi del Monza . Mi ricordo una sera a Milano il direttore Corvino mi parlò benissimo di questa ragazzo. Lo portammo a Lecce , era considerato un patrimonio per la sua società. Viste le poche apparizioni il suo procuratore ci manifestò la volontà di voler andare via. Era una Serie C complessa, c’erano calciatori che avevano esperienza e l’allenatore puntò su di loro. Ci fa piacere constatare nel tempo prendere Pessina si è rivelata una scelta giusta".

Nel 2018 fu acquistato a titolo definitivo dall'Atalanta, che dopo una stagione di permanenza con sole dodici partite disputate, lo girò in prestito all'HellasVerona dell'allora tecnico Ivan Juric. Proprio con il club scaligero riuscì a mettersi per la prima volta in mostra, segnando sette gol nelle 35 apparizioni in Serie A, guadagnandosi la conferma da titolare con l'Atalanta per la stagione successiva, in cui anche grazie all'addio a gennaio del Papu Gomez, riuscì ad inanellare 28 presenze e 2 gol, esordendo anche in Champions League.