Lecce-Torino, Liverani: “Vittoria più lampante della stagione, i nuovi si sono integrati bene”

Vittoria straripante del Lecce.

Sul campo del Via del Mare è andata in scena la sfida tra il Lecce e il Torino, che si sono affrontati in occasione del posticipo pomeridiano della ventiduesima giornata di Serie A: i padroni di casa hanno trionfato con il risultato di 4 a 0 grazie ai gol di Deiola, Barak, Falco e il calcio di rigore trasformato da Lapadula. Con questi tre punti i giallorossi sono riusciti a salire a +3 dal Genoa terzultimo, allontanando la zona retrocessione.

Al termine del match il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando così la splendida prestazione dei suoi uomini ed esprimendo la sua gioia per la prima vittoria casalinga della stagione: “Credo che in questa stagione, come mole di gioco, qualità e occasioni, sia stata la vittoria più lampante. Abbiamo costruito bene dal basso, con qualità tecnica. Per fare determinate giocate serve quella, ed anche la personalità. Chi è arrivato si è inserito bene, sono ottimi ragazzi che si sono inseriti subito in un gruppo eccezionale. Oggi è stata la giornata perfetta, il miglior modo possibile per ottenere la prima vittoria interna“.