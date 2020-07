Lecce, Tachtsidis contro i tifosi sui social: “State zitti, avete rotto il ca**o”

Tachtsidis si scaglia contro i tifosi del Lecce.

Il centrocampista greco della compagine di Fabio Liverani si è sfogato sul proprio profilo Instagram contro i supporter salentini. Dopo la vittoria per 2-1 contro la Lazio di martedì, inaspettata ai più, il mediano si è scagliato contro i sostenitori del Lecce che lo hanno criticato per le sue ultime prestazioni poco soddisfacenti. A causa della squalifica, Panagiotis Tachtsidis si è accomodato in tribuna nella gara contro biancocelesti e nonostante questo è stato preso di mira sul noto social network.

“Mi avete rotto il c***o. Voi che criticate non sapete che colore ha la palla e parlate pure. L’unica cosa di cui mi frega è il gruppo e allora cominciate a stare un po’ zitti“, ha scritto il greco sul proprio profilo Instagram. Parole dure che sanno di un vero e proprio sfogo da parte del centrocampista di mister Liverani preso di mira dai tifosi del Lecce.