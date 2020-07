Lecce, Sticchi Damiani: “Salvezza ancora possibile, pagati cari gli infortuni. Udinese? Rispondo così”

“Abbiamo pagato caro i tanti infortuni”.

Così ha replicato Sticchi Damiani. Il patron del Lecce, intervenuto in conferenza stampa al termine del match gara vinto contro il Brescia – 3-1 il risultato finale -, ha svelato di credere ancora nella salvezza, nonostante la delicata situazione e la posizione ostica in classifica: terzultimo posto e peggiore difesa del campionato. I numeri recitano di una squadra con più di qualche lacuna, ma che con 32 punti all’attivo può ancora sperare di non ritrovare il campionato cadetto dopo soltanto un anno di assenza. Come riportato dal Quotidiano di Puglia, il numero uno dei giallorossi ha infatti spiegato come tutto non sia ancora deciso: “Dobbiamo provarci ancora in tutti i modi. Siamo l’espressione di un calcio bello, pulito, ce la giochiamo con tutti, con questi ragazzi che hanno dei valori veri – si legge – mi piace spendere una parola in più per Tachtsidis autore di una grande prestazione, come risposta migliore a qualche attacco che gli ha fatto male”.

“Questa è una squadra con notevoli qualità tecniche, abbiamo pagato caramente le sfortuna dei tanti infortuni – ha proseguito Sticchi Damiani -. Abbiamo avuto un grande Lapadula, se avessimo avuto anche magari Babacar sarebbe stato un altro secondo tempo. Ora c’è anche l’Udinese a quattro punti. Lotteremo con orgoglio sino al verdetto della matematica”, ha concluso il patron del Lecce.

