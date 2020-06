Lecce, Sticchi Damiani: “Juve? Sovvertito tanti pronostici, la salvezza è alla portata. Quello sfogo di Liverani…”

Il Lecce si prepara a tornare in campo.

Una sfida di certo non semplice, quella che attenderà gli uomini di Liverani all’Allianz Stadium. Questa sera infatti, la compagine salentina, tornerà in campo per affrontare la Juventus di Maurizio Sarri nell’anticipo della 28^ giornata di Serie A. Malgrado i numeri siano – per ovvi motivi – nettamente a favore dei bianconeri, il presidente dei giallorossi Sticchi Damiani, ha voluto mandare un importante messaggio alla “Vecchia Signora” ricordando la sfida dell’andata, terminata con il risultato di 1-1.

“Abbiamo sovvertito tanti pronostici quest’anno. Penso alla partita con la Juve ma il mio pensiero è più ad ampio respiro perché, una volta superata l’emergenza, il mio pensiero è che la squadra, al completo, sia attrezzata per salvarsi. Dobbiamo ripartire, non dobbiamo chiudere gli occhi rispetto a una serie di problemi oggetti che ci sono, come i tanti infortuni. Non è tempo di processi”.

Sticchi Damiani si sofferma inoltre sullo sfogo di Liverani: “Credo che le sue parole siano state enfatizzate. Non c’è una condanna perché non si tratta di due mesi di ferie, passati sul divano, lì viene meno la professionalità del giocatore. Questo non deve influire sul giudizio e la serietà dei giocatori”.