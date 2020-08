Lecce, Sticchi Damiani: “Corini è il profilo che cercavamo. Esonero Liverani? Troppi tentennamenti”

Sarà Eugenio Corini il nuovo tecnico del Lecce nel prossimo campionato di Serie B.

L’ex allenatore di Brescia e Palermo ha preso il posto dell’esonerato Fabio Liverani, ritorno gradito in società (dopo 15 anni) quello di Pantaleo Corvino che vestirà il ruolo di responsabile dell’area tecnica. Grande soddisfazione in conferenza stampa del presidente dei giallorossi, Saverio Sticchi Damiani, che proprio quest’oggi ha presentato Eugenio Corini.

“Corini è la persona giusta per questa società: è serio, corretto, ha stile. Non era facile convincere un allenatore del suo livello ad accettare la nostra proposta, se abbiamo scelto di offrirgli un contratto triennale è perché crediamo fortemente nelle sue potenzialità. Finita la partita contro il Parma, Liverani ci aveva comunicato di essere finito nel mirino di un paio di squadre di Serie A. Contestualmente, si era detto però pronto a rimanere a Lecce, una soluzione che avrebbe preferito persino a una nuova, eventuale esperienza in un club più ambizioso del nostro. Eravamo felicissimi, lo stesso Corvino è stato così informato dell’intenzione dell’allenatore di sposare il nostro nuovo progetto. Da lì in poi, però, è cominciata una serie di tentennamenti, di dubbi, tante cose che stavano andando a lacerare il rapporto tra Liverani e la società. Abbiamo capito quale evoluzione avrebbe preso questa storia, il finale era scritto: così, abbiamo optato per l’esonero”.

Lecce, trovato il sostituto di Liverani: Corini guiderà i giallorossi, il comunicato ufficiale