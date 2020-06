Lecce, Sticchi Damiani boccia l’algoritmo: “Da codice penale”. E sulle retrocessioni…

Sono le parole del presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, espressosi in merito all’algoritmo del merito sportivo, che dovrebbe definire la classifica finale in caso di nuovo stop del campionato. Il numero uno del club pugliese, intervistato ai microfoni de “Il Corriere del Mezzogiorno”, ha criticato durantamente la complessa formula.

“Gli algoritmi che ho letto sono da codice penale, non hanno senso, forse fatti circolare ad arte. In caso di stop, poi, com’è possibile ipotizzare tre retrocessioni? Il numero delle squadre non è stato deliberato da nessuno”.