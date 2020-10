Lecce, sospiro di sollievo per i giallorossi: negativi i tamponi ai due componenti del gruppo squadra

Il Lecce può tirare un sospiro di sollievo.

Cosenza-Lecce, Sticchi Damiani: “Effettuati i tamponi alle due di notte pur di essere in campo. Ko? Quell’errore arbitrale…”

Il calciatore e il componenti dello staff risultati positivi al Covid-19 dopo il tampone di venerdì scorso, e negativi a quello fatto durante il ritiro di Rende alla vigilia della gara di Cosenza, sono stati sottoposti ad un altro ciclo di test molecolari che hanno dato esito negativo.

Serie B, emergenza Coronavirus: cambia l’orario di Cosenza-Lecce, si gioca alle ore 16:00

Notizie ‘negative’ invece sul fronte infortuni. Il difensore ventottenne, Kastriot Dermaku, durante la partita contro il Cosenza è stato infatti costretto ad uscire dal campo anzitempo: il calciatore, in prestito dal Parma, ha accusato problemi alla gamba destra che gli hanno impedito di portare a termine la partita. La risonanza magnetica avrebbe evidenziato una lesione di primo grado al flessore della gamba destra, questo potrebbe comportare un mese di stop per il giocatore. Una vera e propria tegola per i giallorossi che dopo il pareggio contro i cosentini già guardano al prossimo turno di campionato con il Pescara e dove dovranno fare a meno di Dermaku.