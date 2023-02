Lecce-Sassuolo, Baroni: “Berardi? Sarebbe meglio averlo. Io non guardo le assenze”

Le dichiarazioni di Marco Baroni in vista della sfida tra Lecce e Sassuolo

Parola ad Marco Baroni. Il tecnico del Lecce ha tenuto una conferenza stampa in vista del prossimo impegno di Serie A con il Sassuolo, in programma sabato 25 febbraio allo stadio "Via del Mare" alle 20.45:

"Abbiamo avuto qualche giorno in meno di recupero, ma questo fa parte del calendario: abbiamo lavorato bene, Umtiti è rientrato ed è a disposizione, Persson è rientrato stamattina, ma sta bene e conto anche lui".

Che squadra è il Sassuolo? "Società strutturata ormai da anni: loro sono ben allenati e hanno un identità di palleggio e di qualità. La loro classifica è bugiarda: hanno una classifica che non c'entra rispetto a quella che è la formazione. Per noi è un elemento di ulteriore crescita, nonché una partita da provare a vincere in ogni modo".

Al netto dei rientri, qual è la sua idea di formazione? "Io non guardo mai le assenze, a Bergamo abbiamo fatto un'ottima prestazione nonostante qualche defezione. Io voglio che i ragazzi mi diano delle risposte: se non si allenano forte, poi non possono andare altrettanto forte sul campo. C'è qualche ora per pensare e valutare, vediamo".

La sua difesa è composta da giocatori di spessore, rivelazioni e certezze: si aspettava un reparto di così alto livello? "Io non sono un celebratore di me stesso, preferisco che siano gli altri a osservare e a giudicare. Questa squadra si è costruita, sono state fatte scelte mirate e ora la crescita si vede. Ho ragazzi disponibili, indipendentemente che si tratti di Campioni del Mondo o esordienti".

Mister, contro il Lecce tornerà la "bestia nera" Berardi. "Sarebbe bello averlo nella squadra anziché come avversario, sicuramente è un calciatore dalle indiscusse qualità. Ma è in generale il Sassuolo ad avere forza tecnica: lui è un pericolo, ma attenzione a tutto il resto".

Qual è il suo pensiero sull'entusiasmo che si respira in città? "I ragazzi devono percepirle queste emozioni. Sono contento che si sia creato questo entusiasmo: la gente fa sacrifici per noi e noi siamo felici di onorarli nel migliore dei modi. Ho la fortuna di allenare una squadra partecipativa verso il territorio".

Mister, cosa è cambiato da quel match perso all'andata? "Io ho sempre provato a incidere forte su questa squadra: il nostro è stato, ed è, un percorso importante. Ma non dobbiamo perdere di vista il nostro percorso: l'aspetto prestativo è fondamentale".

Tornando a Berardi: è prevista una gabbia? "Ci vorrà sicuramente grande attenzione, non soltanto su chi è nella sua zona, ma da parte di tutta la squadra. Vogliamo adoperarci al massimo: perde palla uno, si rincorre tutti, questo ho detto alla squadra".

La panchina d'oro in B della scorsa stagione è andata a Pecchia. "Ha fatto un grande lavoro a Cremona: io sono abituato sempre a lavorare per incidere, penso soltanto a questo".