Lecce, Petriccione: “Ripresa? L’incertezza non fa bene a nessuno. Quella con l’Inter la mia miglior gara. Tutto sul mio futuro”

La parola a Jacopo Petriccione.

Il centrocampista del Lecce, concessosi per un’intervista a TuttoCalcioPuglia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito a diverse tematiche, partendo dall’ipotetica ripartenza del campionato di Serie A, attualmente fermo a causa dell’emergenza Coronavirus: “Spero che prendano una decisione al più presto. L’incertezza non fa bene a nessuno. Lavorare così non va affatto bene. Sono un po’ preoccupato perché da poco abbiamo avuto una bambina ed il mio pensiero va a lei. Se, però, dovessimo ricominciare nella massima sicurezza, lo faremo senza problemi”.

Sulla propria stagione: “La mia miglior prova? La partita contro l’Inter. Per me, è stato il punto più alto della carriera. Giocare contro una squadra blasonata e fare una prestazione come quella è stato stupendo. Penso che quella partita sia stato il momento più alto in carriera. Chi più forte tra nerazzurri e Juventus? La rosa dell’Inter è di livello, anche se credo che la Juventus sia ancora una spanna su”.

Infine Petriccione si è espresso sul proprio futuro: “Ora non voglio parlarne. Ho sempre detto al mio procuratore di non parlare di mercato durante la stagione. Leggo dell’interessamento di altri club ed è sempre bello perché vuol dire che sto facendo bene. Io, però, qui a Lecce sto bene. Insieme alla mia compagna stiamo cercando casa qui. Un domani, lasciare questo territorio sarà difficile. Qualora dovessi andare via, lo farei solo per fare un salto di livello”.

Lecce, Sticchi Damiani: “Ok ad allenamenti individuali volontari, ma prima del 18 maggio visite mediche specifiche per tutti”