Lecce-Parma, Sticchi Damiani: “Meriteremmo la salvezza, conosco la correttezza delle squadre”

Saverio Sticchi Damiani sul finale di stagione che vedrà il suo Lecce giocarsi la salvezza con il Genoa.

Il presidente dei salentini si è proiettato alla sfida di domenica contro il Parma che potrebbe valere una clamorosa permanenza nella massima serie. Il patron dei giallorossi, ai canali ufficiali del club, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“La salvezza sapevamo sarebbe stata difficile da raggiungere, perché eravamo una neo-promossa. Arrivare all’ultima giornata a giocarci l’obiettivo è un grande risultato, dopo un campionato difficile e reso ancora più massacrante a causa dello stop. Siamo ancora in corsa per l’ultima battaglia. Sicuramente questo campionato ha detto che il Lecce ha fatto particolarmente meglio del Brescia, che lo scorso anno ha vinto il campionato, o della Spal che da anni è in A. Adesso stiamo concorrendo per l’ultimo posto al sole, contro una squadra costruita per obiettivi ben più importanti. È stato bravo anche il Verona a tirarsi fuori dalla lotta salvezza. Questa corsa a due arriva dopo una battaglia fatta contro club più forti ed esperti di noi. Conosco la correttezza delle squadre che andremo ad affrontare noi e il Genoa. Sono rammaricato perché sin da ieri, fin dalle prime interviste fatte sul tema, ci sono queste domande capziose. Poi qualche sito ha voluto fare titoli ad effetto, per fare qualche click. Siamo qui ad agosto per combattere fino all’ultimo secondo, su ogni pallone: chi retrocederà pagherà in maniera esagerata, entrambe avremmo meritato la salvezza. Abbiamo onorato il campionato”.