Lecce, negativi i risultati dei tamponi: domani gli allenamenti di gruppo. Il comunicato

Via libera agli allenamenti collettivi in Serie A.

Con tutti i club italiani pronti a tornare in campo, continua a prendere quota l’idea di utilizzare la data del 13 giugno per i 4 recuperi della 25esima giornata, così da far ripartire in blocco il campionato il 20 giugno solo quando ogni squadra avrà finalmente tutti i 26 turni alle spalle: domani in assemblea dovrebbe essere formalizzata la proposta da discutere poi giovedì nel corso dell’incontro fra Lega, FIGC e Governo.

Nel frattempo, il Lecce di mister Fabio Liverani ha comunicato, tramite nota ufficiale, di aver sottoposto i giocatori al test del tampone, ed essendo tutti risultati negativi, il club è pronto agli allenamenti di squadra, dopo ben due mesi di lontananza forzata dal campo,

Di seguito, il comunicato in questione.

“I componenti del gruppo squadra si sono sottoposti, nella giornata di ieri, a test molecolare (tampone) le cui risultanze, comunicate questo pomeriggio, hanno dato esito negativo per tutti i soggetti interessati. Domani pomeriggio la squadra riprenderà gli allenamenti di gruppo all’Acaya Golf Resort & SPA, dopo che anche il secondo tampone ha dato esito negativo”.