Lecce-Napoli, Corvino: “Dobbiamo giocarcela. Ogni partita una lotta per l’obiettivo”

Le dichiarazioni di Pantaleo Corvino in vista del match tra Lecce e Napoli

⚽️

Pantaleo Corvino, da sempre una figura capace di conciliare competenze gestionali ed amministrative con profonde conoscenze tecniche ed in materia di scouting, dotate di visione, lungimiranza e qualità negoziali, di carisma e personalità. L'ex Fiorentina è sempre stato in grado di assumersi oneri ed onori nella scelta di un allenatore e nell'allestimento di un organico. Un dirigente pronto ad implementare con idee ed acume budget non sempre faraonici, disposto a spendersi spesso ben oltre le proprie pertinenze al fine di centrare l'obiettivo prefissato dalla proprietà, Conciliando il risultato sportivo con quello economico. Oggi al Lecce, il responsabile dell'area tecnica giallorossa è intervenuto ai microfoni di Telerama Talks per presentare il match tra i pugliesi ed il Napoli capolista. Di seguito, le sue parole:

"Dobbiamo giocarcela, come stiamo facendo e abbiamo fatto dall’inizio di questo campionato. Ce la stiamo giocando sapendo che arrivavamo in Serie A da matricola e che il massimo campionato è un animale difficile da domare. Sono cose che abbiamo detto tante volte, stare a ripetersi non è bello e non fa punti. Questa squadra è nelle condizioni di giocarsela perché lo ha dimostrato in quasi tutte le gare che abbiamo giocato e sono tante. Sappiamo che mancano dieci partite, di cui sei in casa e quattro fuori, così come che abbiamo un +8 di vantaggio che a inizio stagione non era nemmeno immaginabile. Quindi dobbiamo giocarcela sapendo che ci sono tutte queste condizioni per poterlo fare".

Sul Napoli: "Sappiamo che incontriamo una squadra in odore di Scudetto e che, esclusa l’ultima partita con il Milan, ne ha avute per tutti. Siamo stati tra le pochissime squadre che hanno strappato qualcosa a Napoli. Quando però si scende in campo si è sempre undici contro undici. Lo facciamo sostenuti dal nostro pubblico e speriamo che i ragazzi ci regalino gioie come già fatto in più occasioni contro le grandi. Dobbiamo guardare l’obiettivo finale e ogni partita per noi deve essere una lotta, in cui mettere tutte le energie per raggiungere il risultato. Questi ragazzi lo hanno fatto fino adesso e dobbiamo credere che possano farlo anche in questo finale di stagione. Non si fanno 27 punti da matricola se non si hanno le forze e le capacità”.