Lecce-Milan, Liverani: “Dobbiamo ritrovare la condizione, non sarà facile salvarsi”

La delusione di Fabio Liverani.

Sul campo dello stadio Via del Mare è andata in scena la sfida tra il Lecce e il Milan, che si sono affrontati in occasione della ventisettesima giornata di Serie A: a trionfare sono stati i rossoneri, che hanno ottenuto i tre punti grazie ai gol di Castillejo, Bonaventura, Rebic e Rafael Leao.

Al termine del match il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, esprimendo la sua amarezza per la brutta sconfitta subita:

“La partita è stata difficile per noi il lockdown è stato un problema grande perché avevamo fatto tre vittorie consecutive e stavamo crescendo. Purtroppo questo stop ha portato diversi infortuni e dobbiamo ritrovare in fretta la miglior condizione. Non si può prendere un gol come abbiamo preso dopo aver trovato il pareggio. Questo è dovuto a una mancanza di concentrazione che non è ammissibile a certi livelli. Probabilmente in troppi hanno staccato mentalmente e fisicamente. Juventus? Sono molto preoccupato, se non ci sbrighiamo a recuperare i giocatori che in questo momento sono fuori non sarà facile salvarsi“.