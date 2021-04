Lecce, Maggio e la serie A: “L’obiettivo è vicino. Corini? Vi dico la mia”

Il campionato di Serie B si sta rivelando uno dei più interessanti degli ultimi anni.

Il Lecce occupa il secondo posto e insegue a sei lunghezze la capolista Empoli. Dopo due settimane di stop forzato causa covid-19, le società sono pronte a tuffarsi nel rush finale per giocarsi la promozione diretta. Uno dei protagonisti dei pugliesi è Christian Maggio, che si è ritagliato un ruolo importante e crede nella promozione in Serie A.

L’ex terzino del Napoli ha parlato in conferenza stampa facendo il punto della situazione: “Per noi queste ultime 4 gare sono importantissime, facendo bene ci può aspettare un futuro molto positivo, ma non sarà semplice perché affronteremo squadre o che si devono salvare o che lottano per la promozione come noi: saranno gare intense, ma da vivere serenamente, perché spesso la pressione non ti permette di giocare come vorresti. Occorre solo prepararle bene, e far bene anche sfruttando una rosa ampia che finora ha dimostrato di poterci stare: stiamo vivendo un momento particolare, il pubblico manca da molto tempo, quindi anche per questo occorrono massima tranquillità e unione, che possono far la differenza. Anche perché è necessario pensare a noi stessi, guardare agli altri conta relativamente”.

Maggio spende parole al miele per mister Corini, che reputa una persona molto preparata: “Sono felice del percorso fatto finora, ho sempre cercato di dare me stesso e aiutare chi ne aveva bisogno, finora sto avendo risultati positivi e questo mi fa piacere. Ho molta intesa anche con mister Corini, parla molto con i giocatori, ci mette tranquillità, e questi aspetti mi piacciono molto, soprattutto in vista di queste quattro finali”.