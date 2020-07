Lecce-Lazio, Donati e il morso di Patric: “Ci tengo a far sapere una cosa. Dopo la partita…”

Due a uno. E’ questo il risultato finale maturato ieri sera allo Stadio “Via del Mare”.

Una vittoria, quella conquistata a sorpresa dal Lecce di Fabio Liverani ai danni della Lazio, centrato grazie alle reti messe a segno da Khouma El Babacar e da Fabio Lucioni, dopo il gol siglato nella prima frazione di gioco da Felipe Caicedo. Un successo in rimonta che in un primo momento sembrava aver spento del tutto le speranze scudetto della compagine biancoceleste. Poi, la sconfitta della Juventus contro il Milan.

Tuttavia, nel corso della gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, chi ha perso di fatto la testa è stato certamente il laziale Patricio Gabarrón Gil, noto ai più come Patric. Il difensore spagnolo, infatti, al minuto 93 si è reso protagonista di un gesto molto grave, dando un morso al braccio dell’avversario Giulio Donati. A quel punto, grazie all’utilizzo della Var, il calciatore è stato espulso.

“Partita molto intensa ed emozionante, giocata da Lecce! Finalmente è arrivato anche il risultato che ci deve dare ancora più fiducia delle nostre capacità! Ci tengo a far sapere che Patric è venuto in spogliatoio a fine partita per scusarsi ed ho apprezzato molto il suo gesto, spero che chi dovrà decidere per la sanzione tenga conto di questi momenti in cui le emozioni possono prendere il sopravvento, ma poi sono cose che restano in campo”, ha scritto lo stesso Donati sul suo account Instagram.

Di seguito, il post in questione.