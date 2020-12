Lecce, la carica di Corini: ”Vietato abbassare la guardia. Il campionato di Serie B? Vi dico la mia”

Sabato 4 dicembre alle ore 14:00 andrà in scena la sfida tra Lecce e Venezia valida per la decima giornata del campionato di Serie B.

Si tratterà di un vero e proprio big match d’alta quota, visto che le due squadre risultano distanziate da un solo punto in classifica e che i veneziani stanno dimostrando essere la vera e propria sorpresa di questo inizio di campionato .

Alla vigilia della gara casalinga dei giallorossi contro i lagunari, il tecnico Eugenio Corini ha rilasciato alcune dichiarazioni in sede di conferenza stampa di presentazione del match, anticipando l’assenza in campo forzata di Calderoni a causa di una contusione e soffermandosi sulla situazione in classifica della compagine salentina: “Bisogna fare una premessa: la società e la direzione tecnica hanno fatto un grande lavoro in fase di mercato, e da subito ho avvertito massima disponibilità da parte dei miei ragazzi. Le basi c’erano, le stiamo portando avanti, ma abbiamo dato l’idea di chi vogliamo essere: dobbiamo proseguire, con l’idea che c’è ancora molto da fare. Non dobbiamo dare nulla per scontato, un calo di attenzione e concentrazione rischierebbe di essere fatale. Riguardo agli uomini presenti in campo Gabriel è pienamente a disposizione, Calderoni ha subito giovedì un trauma contusivo e non siamo riusciti a recuperarlo: con lo staff, dato che sentiva dolore, abbiamo preferito preservarlo e fargli iniziare la settimana tipo per il Frosinone. Il resto della squadra ha svolto una settimana tipo, anche gli acciaccati stanno migliorando, serve solo tempo per riaverli a pieno. Fino a ieri eravamo 25 a disposizione, poi si è fermato Calderoni: inutile far troppe previsioni, tanto tutti possono essere determinanti”.

La condizioni meteorologiche avverse preoccupano i tifosi salentini ma il tecnico leccese tiene a rassicurarli sulla tenuta del terreno di gioco : “Abbiamo la fortuna di avere un buon manto erboso, al massimo è il vento che può condizionare, non tanto la pioggia, che comunque spero di non scenda così fitta. Il Venezia è una squadra importante, molto compatta e con grande capacità di costruire il gioco, attaccano con tanti giocatori e sono pericolosi sulle palle inattive: la classifica certifica l’ottimo lavoro di Zanetti. Sappiamo che sarà uno scontro diretto per il vertice. Ma non parliamo di partite della svolta, semmai di gare significative, come lo è stata quella di Verona, un passo di crescita del quale sono soddisfatto. Non perdere il passo è fondamentale“.