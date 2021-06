Lecce, intervento alla spalla per Mattia Felici: le condizioni dell’ex Palermo

Il comunicato diramato dal club pugliese sulle condizioni di Mattia Felici

Intervento riuscito per l'ex Palermo , Mattia Felici , classe 2001 il cui cartellino è di proprietà del Lecce .

Ancora problemi fisici per il talentuoso millenials in forza al club pugliese. La società salentina ha diramato una nota ufficiale per comunicare l'esito dell'intervento alla spalla a cui si è sottoposto il classe 2001. Di seguito il testo del comunicato pubblicato dal club giallorosso