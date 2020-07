Lecce, doppia tegola per Liverani: dopo Calderoni si ferma anche Deiola, verrà operato al ginocchio

Un’altra tegola in casa Lecce.

Fabio Liverani, in questa ultima fase della stagione di Serie A, dovrà fare i conti con una lunga lista di indisponibili. I giallorossi ieri, impegnati contro la Fiorentina, hanno dovuto fare a meno per problemi fisici di Rossettini, Meccariello e Falco. A questi si è aggiunto nelle ultime ore Marco Calderoni, che ha rimediato una contrattura muscolare del bicipite femorale della coscia sinistra. Ma non è tutto. La stagione di Alessandro Deiola, centrocampista in prestito dal Cagliari, è infatti terminata. Il giocatore, vista la persistenza della sintomatologia dolorosa del ginocchio sinistro, ha deciso, come annuncia il club pugliese in una nota, dopo un consulto con lo staff sanitario delle due società, di sottoporsi al relativo intervento chirurgico. Il tecnico salentino dunque è pronto a fare la conta in vista dello sprint finale per la conquista della salvezza.

