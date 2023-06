Lecce, D’Aversa mette la freccia: l’ex Sampdoria è il prescelto di Corvino. Il punto

Il Lecce ha compiuto un incredibile impresa sportiva, salvandosi nonostante il basso monte ingaggi e le minime spese in sede di calciomercato . Un progetto fatto più da idee che dai soldi, dando così un respiro di alto livella ad una grande piazza come quella salentina. Sul piano societario, Pantaleo Corvino ha deciso di proseguire il suo percorso in giallorosso, come direttore generale dell'area tecnica. Mentre sul lato allenatore, Marco Baroni ha deciso di rifiutare la proposta di rinnovo annuale, avanzata di recente club . Dunque, la compagine fresca di salvezza, dovrà trovare una nuova guida tecnica.

Secondo quanto riportato da - La Gazzetta dello Sport - il Lecce sarebbe vicinissimo a chiudere l'accordo con Roberto D'Aversa come mister della prossima stagione. L'ex tecnico di Parma e Sampdoria tra le altre, è da sempre un pallino del polo manageriale dei pugliesi, e questa sembrerebbe la grande occasione per finalmente unirli calcisticamente. Sin dai tempi di Casarano e Gallipoli fino alle due promozioni dalla C alla A con i crociati, l'ex dirigente della Fiorentina stima l'allenatore italotedesco. Da tenere anche in considerazione il modulo di base del nativo di Stoccarda: il suo 4-3-3 fondato sui principi di compattezza e ricerca dell'immediata verticalità, si sposerebbe perfettamente con l'attuale organico giallorosso. Si resta in attesa dell'ufficialità.