Lecce, Corvino: “I tifosi si aspettano la salvezza, dobbiamo accontentarli”

"Quest'anno che va a concludersi è stato splendido: il ritorno in A, l'inizio di una stagione molto difficile e intensa. Monza e Cremonese che sono salite con noi hanno investito in ben altro modo. Noi abbiamo una sola arma per colmare il gap: il lavoro. Così, sopperiamo da matricola. I nostri tifosi si aspettano il regalo della salvezza. Noi dobbiamo fare di tutto per stare sempre lontani dalla zona a rischio, quindi ripartendo forte. Dobbiamo fare di tutto per accontentarli".