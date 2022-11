Lecce, Corvino: “Competitivi con le idee non col portafoglio. Noi i più giovani in A”

Quindici punti raccolti dal neopromosso Lecce in altrettante gare, in linea con il Monza e meglio della Cremonese penultima a sette. Buon avvio della compagine di Marco Baroni in Serie A . Durante il mercato estivo, la dirigenza salentina guidata dal direttore sportivo Pantaleo Corvino , ha allestito una squadra certamente competitiva per il massimo campionato, composta principalmente da giovani di belle speranze come Colombo , Falcone , Hjulmand , Baschirotto , uniti a calciatori che hanno già disputato la Serie A come Strefezza e Di Francesco . Il Ds ex Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, soffermandosi proprio sulle scelte fatte in sede di mercato. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Cerchiamo di essere competitivi nella lotta salvezza attraverso le idee e non il portafoglio. Ci confrontiamo con realtà economicamente forti e con esperienza già nella massima serie, per noi è un grande sforzo. Il nostro è stato un cammino fatto da ottime prestazioni indipendentemente dagli avversari, mantenendo un equilibrio tra la fase difensiva e offensiva con medie ottime. Siamo la squadra più giovane del campionato, giochiamo un calcio sostenibile e ce la giocheremo fino alla fine per restare in Serie A: sarà durissima, ma lotteremo. Siamo ultimi come monte ingaggi in Serie A, quindi dobbiamo essere un laboratorio di idee e metterci grande passione per non deludere il nostro territorio. Abbiamo costruito questo gruppo in poco tempo e vogliamo tenerlo insieme fino a giugno. Abbiamo pescato in mercati alternativi e un po’ più poveri, così come dalle serie minori italiane o dai vivai delle big, con l’obiettivo di patrimonializzare e non avere prestiti secchi".