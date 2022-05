Lecce, Coda: “Futuro? Ho 2 anni di contratto, deciderà la società. Sulla Serie A…”

In seguito alla promozione in Serie A del Lecce, Massimo Coda ha parlato del suo futuro ancora tutto da scrivere

"Ho altri due anni di contratto qui, ma non dipende solo da me. Bisogna vedere anche cosa decideranno in società durante il calciomercato.Ho scoperto dopo che mai nessuno aveva raggiunto il doppio traguardo di capocannoniere e promozione come ho fatto io, è stata un’emozione incredibile. L’anno scorso ero stato miglior realizzatore ma mi era sfuggita la Serie A, ora sono riuscito a far mettere insieme le due cose quindi è stata la stagione perfetta, forse la migliore della mia carriera. Nel corso della stagione nessuno ci dava per favoriti nonostante continuassimo a vincere perché siamo una squadra giovane, con pochi giocatori di esperienza. Poi quest’anno Strefezza e Di Mariano, ad esempio, hanno fatto una crescita pazzesca. Siamo stati bravi tutti: dal mister che ha messo in campo tutta la sua bravura, a noi giocatori che lo abbiamo sempre seguito in ogni partita. Il nostro segreto è la compattezza del gruppo, senza quella non riesci ad ottenere obiettivi importanti"