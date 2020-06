Lecce, Calderoni. “Lotta salvezza? Tutte coinvolte dal Torino in giù”. Poi avverte il Milan…

Parola a Marco Calderoni.

Diversi sono stati i temi trattati dal terzino del Lecce, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club salentino: dalla ripartenza del campionato di calcio in Italia dopo lo stop a causa dell’emergenza Coronavirus, alla lotta salvezza che vede protagonista anche la squadra allenata da Fabio Liverani. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Sono soddisfatto di quanto dimostrato questa stagione, soprattutto nel girone di andata, poi l’infortunio mi ha bloccato un po’. Vogliamo ricominciare, la sfida contro il Milan sarà difficile. Segnare ancora ai rossoneri sarebbe stupendo. Fu un’emozione incredibile, anche perché arrivò nel finale. Le prime due partite saranno difficilissime contro Milan e Juventus, vogliamo partire bene in questo mini campionato”, ha ammesso il classe 1989.

LA RIPRESA – “Mi sento bene, ho lavorato tanto e mi sono fatto trovare pronto. Come condizione fisica stiamo tutti bene. Centrocampo a cinque? Mi piace l’idea, giocando più avanzato potrei inserirmi di più. Nello spogliatoio c’è tanto entusiasmo per la ripresa del campionato. Sarà difficile giocare ogni 3-4 giorni e dovremo curare tutto nei minimi dettagli. Giocare d’estate sarà una novità per tutti, farà molto caldo. Ogni particolare farà la differenza, corpo e mente conteranno ugualmente”.

LOTTA SALVEZZA – “Secondo me dal Torino in giù tutte le squadre tutte coinvolte. Ovviamente più sono e meglio è”. Le disposizioni anti-covid19 modificheranno il calcio a cui siamo abituati, in primis con le partite a porte chiuse: “Dovremo lavorarci su dal punto di vista psicologico. Senza la spinta del pubblico, la forza dovrà essere data dai compagni. Non abbracciarsi dopo un gol sarà difficile. Noi giocheremo per i nostri tifosi che ci guarderanno dalla televisione”, ha concluso Calderoni.