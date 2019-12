Lecce-Bologna, Liverani: “Mancosu rientro importante, domani conta fare punti. Mihajlovic…”

Un giorno e sarà Lecce-Bologna, match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domani pomeriggio allo Stadio “Via del Mare”, il tecnico del Lecce Fabio Liverani è tornato a parlare del momento della sua squadra, reduce dalla sconfitta maturata per 3-0 contro il Brescia lo scorso weekend. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Se abbiamo perso qualche punto? Nella testa di tutti noi oggi saremmo dovuti essere in zona retrocessione e invece siamo dove siamo. Dopo le prime due giornate, nelle ultime tre posizioni, non ci siamo mai stati. Conta fare punti senza guardare chi avremo davanti. La situazione del Bologna è un po’ particolare per le condizioni di Mihajlovic, che può dare e può togliere. Lui è un allenatore che incide tanto sulle squadre. Le qualità della squadra, in ogni caso, non sono assolutamente in discussione”, ha spiegato Liverani.

SINGOLI – “Come sta Mancosu? Si è allenato bene e parecchio, ma bisognerà capire quanto potrà giocare, viene da un lungo stop. Ma già averlo con noi, perché ci è mancato anche nel corso degli allenamenti, è una buona cosa. Se giocherà dall’inizio o a gara in corso? Vedremo quella che sarà la nostra disposizione in campo, è difficile però vedere sia lui che Farias dall’inizio. Mi servono certezze fisiche in questo momento, perché domani dovremo fare una partita da Lecce. Lucioni ha avuto la febbre, Dell’Orco un affaticamento muscolare. Farias ha avuto un problemino anche lui di natura muscolare e va gestito”, ha concluso.