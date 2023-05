Lazio-Lecce, Baroni: “Giocheremo con coraggio, i punti fatti finora non bastano”

Reduce da tre sconfitte nelle ultime cinque gare, il Lecce si trova ancora invischiato nella lotta per non retrocedere in Serie B. Trentuno punti per i salentini, quattro in più dello Spezia terzultimo, a quattro giornate dal termine del campionato di Serie A . Nel prossimo impegno, la compagine di Marco Baroni sarà di scena all'Olimpico di Roma contro la Lazio , in programma domani 12 maggio alle 20:45. Alla vigilia del match, il tecnico giallorosso è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Mancanza di concentrazione nelle ultime? No, siamo sempre molto concentrati. La fase difensiva: sicuramente abbiamo affrontato squadre importanti, ma in A il gol lo prendi, non è un problema che riguarda soltanto il Lecce. Dobbiamo trovare il gol, questo è fuori discussione: ci serve rimanere prestativi. La squadra ha lo sguardo rivolto a ciò che deve fare: con coraggio arriveremo dove vogliamo. Veniamo da una sconfitta contro un Verona che di recente fuori casa aveva messo in difficoltà diverse squadre. In quattro partite bisogna raggiungere l'obiettivo, ne siamo consapevoli: c'è da andare forte, i punti fatti non bastano al momento. Non bisogna giocare preoccupati. Diffidati? No, anche domani sera ci sono tre punti in palio: ce li giochiamo con grandissimo rispetto considerando la forza della Lazio, ma siamo determinati. La squadra ha strutturato un percorso che ha avuto sempre una crescita e un mantenimento: a volte ci sono momenti nei quali i risultati non arrivano, ma non bisogna perdere quella che è la nostra mentalità".