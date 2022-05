Giacomazzi: “Lecce promosso? Il tasso tecnico in Serie A è diverso. Per salvarsi…”

Le dichiarazioni dell'ex centrocampista del Lecce, Guillermo Giacomazzi sulla prossima stagione che vede i pugliesi chiamati alla salvezza in Serie A

Gli uomini di Baroni, freschi di vittoria del campionato di Serie B, sono pronti al ritorno nella massima serie italiana, con tutti gli stimoli del caso. In seguito alla promozione dei pugliesi, ai microfoni di TMW, ha parlato l'ex centrocampista del Lecce, Guillermo Giacomazzi. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Attualmente lavoro con la nazionale di Malta, all'interno dello staff tecnico. Mi sto formando per poter lavorare ancora in questo mondo. Per il Lecce la serie A è un campionato diverso, con un tasso tecnico molto più alto. La gestione delle partite è diversa. Perdendo 16-17 partite ti salvi, la gestione è fondamentale, soprattutto quando affronti squadre molto forti".