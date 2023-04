Empoli-Lecce, Baroni: “Prima eravamo spensierati, non dobbiamo vedere la classifica”

Uno a zero, è questo il risultato finale del match valido per la ventottesima giornata di Serie A. L'Empoli di Paolo Zanetti ha superato di misura il Lecce grazie ad un gol su calcio di rigore di Francesco Caputo. Si tratta della quinta sconfitta consecutiva per la formazione di Baroni che, in classifica, occupa il sedicesimo posto a distanza di sicurezza di otto punti rispetto alla zona retrocessione in cui militano Verona, Sampdoria e Cremonese. L'ex tecnico di Cremonese e Reggina è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sconfitta. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.