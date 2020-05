Coronavirus, Lecce: diffuso l’esito dei tamponi effettuati dalla squadra

Buone notizie per il Lecce.

Secondo quanto riportato da ‘Gianlucadimarzio.com’, i tamponi ai quali sono stati sottoposti i tesserati del club salentino nella giornata di venerdì hanno dato tutti esito negativo. I risultati sono arrivati questa mattina. Dopo il via libera da parte del Viminale, gli uomini di Fabio Liverani erano tornati ad allenarsi con sessioni individuali facoltative allo Stadio “Via del Mare”. Gli allenamenti di gruppo, invece, potranno riprendere da domani, lunedì 18 maggio. Lo ha annunciato ieri sera il premier Giuseppe Conte. “Il 18 maggio riaprono gli allenamenti di squadra, compreso quindi il calcio”.

In merito alla ripresa del campionato, invece, il presidente del Consiglio dei Ministri ha ribadito: “Il Ministro Spadafora sta seguendo con grande attenzione la situazione ed è molto responsabile. Bisogna aspettare che si realizzino delle condizioni per garantire la massima sicurezza per la ripresa del campionato. Serve qualche garanzia in più che in questo momento non c’è. Speriamo si realizzi quanto prima”.