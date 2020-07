Cagliari-Lecce, Liverani: “Gara di personalità e calcio. La salvezza non è irraggiungibile”

Pareggio importante per il Lecce.

In occasione della trentaduesima giornata di Serie A, il Cagliari ha ospitato il Lecce sul campo della Sardegna Arena, gara importantissima per la zona bassa della classifica. La gara si è conclusa con il risultato di 0 a 0, che ha permesso ai giallorossi di mantenere il terzultimo posto e portarsi a solo un punto di distanza dal Genoa.

Al termine del match il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando così la prestazione dei suoi uomini:

“Abbiamo fatto un’ottima gara, di personalità e di calcio. Abbiamo creato occasioni limpide per andare in vantaggio, oggi sono contento da una parte perché la squadra è viva. Non pensavo di essere salvo ora ma l’importante è che i ragazzi hanno ritrovato l’idea di calcio. Sono sicuramente fiducioso. Il mezzo vuoto sono le tante occasioni clamorose fallite. La mentalità è giocare di squadra. Quando abbiamo subito è perché ci è mancata la gamba a centrocampo, però è giusto provare sempre a vincere, anche rischiando come oggi. È normale concedere qualcosa quando si rischia così. Queste partite però vanno vinte. Calendario? Le prossime tre gare sono fondamentali. L’obiettivo è a pochi punti e non è irraggiungibile. Mi sono dato come limite il triplice fischio di Lecce-Brescia quando ne mancheranno tre. Ma le prossime tre ci diranno comunque dove saremo. Chi gioca per il nostro stesso obiettivo non sarà sicuramente sereno. Ci sono dei momenti in cui guardi la squadra e vedi, pur dopo una sconfitta, che il gruppo è vivo. Il 2 agosto tireremo le somme“.