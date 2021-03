Udinese-Lazio, Inzaghi: “Non è stato semplice. Reina? Sta facendo bene”. E sul digiuno di Immobile..

Parola a Simone Inzaghi.

La Lazio ha espugnato lo Stadio Friuli battendo l’Udinese di Luca Gotti grazie alla rete di Marusic. Nel post partita del match in questione, il tecnico della franchigia laziale, Simone Inzaghi, ha così commentato ai microfoni di SkySport la vittoria importante dei suoi ragazzi in chiave europea.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita non semplice. I ragazzi l’hanno interpretata molto bene, abbiamo fatto una gara organizzata e siamo stati molto concentrati per 60 minuti, poi sapevamo che potevamo pagare qualcosa dal punto di vista fisico. Siamo molto soddisfatti“.

Su Immobile: “I suoi gol arriveranno presto. Oggi ha fatto un’ottima gara, si è sacrificato molto e ha preso un palo. Ho la fortuna di avere diversi attaccanti a disposizione e per questo ho sostituito lui e Muriqi ad un quarto d’ora dalla fine. Ciro tornerà al gol sicuramente. Eravamo tutti contentissimi a fine partita per la vittoria, è normale che tutti vorrebbero rimanere in campo ma ci sono cinque sostituzioni. Arriviamo alla sosta con due vittorie consecutive, per cui molto bene“.

Chiosa finale di Simone Inzaghi su Pepe Reina: “Sta facendo ottime partite. E’ venuto con grande umiltà, si è messo a disposizione ed ha sfruttato il momento difficile di Strakosha tra Covid e infortunio. Io non regalo niente, sta meritando sul campo di giocare“.