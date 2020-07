Udinese-Lazio, Inzaghi: “Vogliamo quei tre punti per festeggiare la Champions, ai ragazzi non rimprovero nulla”

Simone Inzaghi rammaricato.

Il tecnico della Lazio ha commentato il percorso dei suoi dal ritorno in campo dopo la sosta forzata a causa della pandemia di Covid-19. L’allenatore biancoceleste, ai microfoni di Sky, ha analizzato con amarezza il cammino dei capitolini nelle ultime giornate dovuto anche all’assenza di diverse pedine importanti.

“Abbiamo provato in tutte le maniere a vincerla, potevamo fare meglio ma nel secondo tempo ci ha preso la stanchezza. Una partita che avremmo voluto vincere, ma adesso gira così. Adesso ci mancano solo tre punti per avere la matematica certezza di poter partecipare alla prossima Champions, intanto ci concentriamo per la sfida in casa della Juventus. Sappiamo tutti cosa abbiamo dovuto passare dopo la ripresa, abbiamo vinto la Supercoppa e torniamo in Champions dopo 14 anni. Ci sono dei giocatori che sarebbero stati importanti per noi e che purtroppo sono infortunati, ma non posso rimproverare nulla ai miei giocatori. L’unico nostro problema è stato quello di aver giocato sempre con gli stessi uomini, non sbagliavamo certi gol ed eravamo la miglior difesa. Non avendo rotazioni non c’è al giusta lucidità, abbiamo sbagliato troppe scelte nelle ultime uscite”.