Torino-Lazio, Inzaghi: “Contro la Fiorentina dimostrato carattere. Benevento di Pippo? Vi dico la mia”

Simone Inzaghi si proietta alla sfida di campionato contro il Torino di martedì sera.

Il tecnico biancoceleste è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la compagine granata, la speranza per i capitolini è quella di vincere per mettere pressione alla Juventus.

“Io penso che la partita contro la Fiorentina era piena di insidie. La Viola sta lavorando bene e meriterebbe più punti in classifica. Abbiamo preso il gol dello 0-1 e non è stato semplice. Abbiamo dimostrato carattere anche se dobbiamo recuperare la condizione. Il tempo ci restituirà i calciatori che ci mancano. Col Torino giocheremo dopo 48 ore rispetto alla sfida precedente. Cataldi sicuramente non è pronto per giocare, vedremo se ce la farà per la parte finale. Marusic non è ancora pronto per giocare dall’inizio e poi valuteremo Correa che si è mosso meglio e vedremo le condizione di Caicedo e Immobile. Per quanto riguarda gli infortunati più seri speriamo di recuperarli per il Milan. Pippo vicino alla A col Benevento? Gli faccio i complimenti perché sta macinando record con la sua squadra e stasera penso che possano festeggiare in casa contro la Juve Stabia. Non avranno i tifosi ma gli va fatto un grosso plauso”.