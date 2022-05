Tacchinardi: “Lazio di Sarri una delusione, Mourinho a Roma fenomenale. Monza…”

Le dichiarazioni dell'ex giocatore della Juventus, Alessio Tacchinardi sulle stagioni di Lazio e Roma, affrontando inoltre il tema promozione del Monza

"Quando rinnovi un contratto ad un allenatore lo fai vedendo come lavora. E’ normale che si cerchi comunque di ricreare una squadra che sia anche funzionale all’allenatore. La Lazio comunque è arrivata quinta e secondo me la stagione in totale è stata una mezza delusione. Va detto che non sono stati perfetti nell’assimilare i meccanismi del tecnico, come Lazzari che ha fatto molta fatica passando da 5 a 4 o come il centrocampo che inizialmente ha fatto fatica. Penso che ci si poteva aspettare qualcosina in più nei campionati. La cosa è che in tutto l’anno non c’è mai stata la sensazione che potessero lottare per il quarto posto le romane. Sicuramente la rosa non era fenomenale ma si poteva fare qualcosina in più con l’apporto di questi due grandi allenatori. La Roma comunque ha diminuito la delusione con la vittoria della Conference League. Io se dovessi dare un voto darei un sei a Sarri e una sufficienza di poco maggiore a Mourinho. Josè è stato fenomenale molto spesso a distogliere l’attenzione sui problemi della squadra parlando di altro. Innanzitutto vanno fatti i complimenti per la vittoria del Monza perché vincere non è mai semplice. So da una persona che vorrebbe giocare per sei mesi a Bergamo per rifare lo stadio. Detto questo penso che intanto Galliani tra oggi e i prossimi una chiamata a Ibrahimovic la farà. Questa cosa dello stadio dimostra che comunque c'è voglia di crescere".