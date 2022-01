Serie C, il Monopoli si rinforza: è in arrivo un attaccante dalla Lazio

Alessandro Rossi sarà un calciatore del Monopoli fino al termine della stagione. L'attaccante arriva in prestito dalla Lazio

Il Monopoli, che è stata l'ultima squadra battuta dal Palermo nonché unica vittoria dei rosanero nel mese di dicembre, sta per rinforzare il proprio reparto avanzato. La formazione di Alberto Colombo è senza dubbio la rivelazione del girone C della Serie C, con un secondo posto che vuole essere protetto aumentando la qualità del proprio organico in questa sessione invernale di calciomercato.