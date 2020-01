Serie A, Roma-Lazio: Fonseca rinuncia a Kolarov, Inzaghi cambia il tandem offensivo. Le formazioni ufficiali

Alle ore 18,00 all’Olimpico di Roma andrà in scena la sfida tra Roma e Lazio.

I biancocelesti sono reduci da undici vittorie consecutive e non hanno intenzione di fermarsi, anche per mettere ancora più pepe al campionato. I giallorossi vogliono ritrovare il sorriso in casa dopo le ultime due gare interne perse contro Torino e Juventus. Le formazioni ufficiali.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.