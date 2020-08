Serie A, Napoli-Lazio: è tandem Immobile-Correa, l’ultima di Callejon in azzurro. Le probabili formazioni

Napoli-Lazio, ultimo match del sabato di Serie A.

Con la sfida in programma al San Paolo – alle 20.45 – tra i padroni di casa e i biancocelesti si concluderà la prima serie di partite della 38esima giornata. Con questo match resta solo da capire se la formazione ospite riuscirà a conquistare i tre punti che – in caso di pareggio tra Atalanta e Inter – permetterebbero alla squadra di Simone Inzaghi di ipotecare il secondo posto della classifica. Per il Napoli invece poche ambizioni di classifica, visto anche l’accesso alla fase a gironi della prossima Europa League ottenuto con la vittoria della Coppa Italia.

L’incontro – in diretta su Sky Sport – dovrebbe vedere gli ospiti ricorrere agli uomini migliori a disposizione per ottenere i 3 punti: Gattuso dovrebbe preferire Ospina per difendere la porta dei partenopei, nei quali resta da segnalare l’importante recupero di Manolas che dovrebbe tuttavia andare in panchina. Il duo centrale sarà così composto da Maksimovic e Koulibaly, mentre in avanti Callejon – all’ultima partita in azzurro – farà trio con Mertens e Insigne. In linea mediana chance per Lobotka insieme a Fabian Ruiz e Zielinski.

VIDEO Napoli-Lazio, le scelte di Gattuso e Inzaghi per il match del San Paolo: le novità di formazione…

Nei capitolini il reparto offensivo sarà sulle spalle di Immobile – a caccia del record di 36 reti stagionali appartenente a Higuain – e Correa, favorito su Caicedo per la staffetta avanzata. In mediana nuova chance per Parolo accanto a Milinkovic Savic e Luis Alberto. In difesa preoccupano poco le condizioni di Acerbi che dovrebbe gestire il trio arretrato davanti a Strakosha.

Di seguito, le probabili formazioni.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne.

LAZIO (3-5-2). Strakosha, Acerbi, Patric, Luiz Felipe, Jony, Milinkovic Savic, Parolo, Luis Alberto, Lazzari, Correa, Immobile.