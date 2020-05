Serie A, Ledesma: “Si deve essere convinti di poter ripartire, non credo ci sarà un calo”

Cristian Ledesma sul ritorno in campo della Serie A.

L’ex centrocampista di Lecce e Lazio, in diretta a Stadio Aperto in onda su TMW Radio, ha detto la sua in merito alla possibile ripresa del massimo campionato italiano per il quale è stata proposta come data il 13 giugno. Le dichiarazioni dell’ex biancoceleste.

“Si può e si deve ripartire. Soprattutto in Italia, dove oltre all’economia è anche un motore emotivo fortissimo. La gente non potrà andare allo stadio e non è lo stesso, ma seguirà comunque le partite davanti alla tv. Non si deve provare a ricominciare, per me bisogna esserne convinti. Non ci dovranno però essere altre discussioni se mancherà l’uno o l’altro giocatore, il virus non fa distinzioni. Questo va detto, se bisogna finire il campionato. Non credo ci sarà un calo, sono professionisti e si allenano per portare un certo ritmo in campo. L’unica cosa sarà capire chi ci mette di più ad entrare in forma, come succede spesso in estate: c’è chi ci mette di meno, chi di più. Quello dirà chi ha avuto più o meno vantaggi, ma dipende solo dal corpo di ogni atleta”.