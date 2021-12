Serie A, Lazio-Udinese 4-4: spettacolo all’Olimpico, la pareggia Arslan al 97′

Sfida a dir poco spettacolare quella andata in scena all'Olimpico di Roma, la Lazio si fa riprendere al 97'

Pari spettacolare quello dell'Olimpico tra la Lazio e l'Udinese, 4-4 con rissa finale dopo il pari dei bianconeri. Prestazione a dir poco rivedibile delle due difese che non erano in giornata, in gol il solito Immobile per i capitolini affiancato da Pedro, Milinkovic e Acerbi. Gli ospiti dopo essere andati avanti di due reti (3-1) si fanno prima rimontare e poi trovare la via del pari al 97' con un piazzato di Arslan.