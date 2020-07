Serie A, Lazio-Sassuolo: Raspadori in campo dal 1°, 3 cambi per Inzaghi. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto per Lazio-Sassuolo.

Si preparano a scendere in campo Lazio e Sassuolo, impegnati nella sfida in programma questo pomeriggio all’ “Olimpico”, che aprirà la 32^ giornata di Serie A. Dopo due sconfitte, Inzaghi effettua ben tre cambi nell’undici titolare: in difesa torna Bastos dopo la squalifica di Patric, ritorno da titolare sulla fascia sinistra anche per Jordan Lukaku. In campo dal 1° anche Milinkovic Savic. Turnover anche in casa Sassuolo con il giovane Raspadori, nel ruolo di prima punta. Panchina per Caputo, out Defrel.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Armini, Vavro, Leiva, Jony, D. Anderson, Falbo, A. Anderson, Cataldi, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopulos; Bourabia, Locatelli; Traoré, Djuricic, Boga; Raspadori. A disp.: Pegolo, Chiriches, Magnani, Peluso, Muldur, Rogerio, Ghion, Magnanelli, Berardi, Haraslin, Manzari, Caputo. All.: Roberto De Zerbi.