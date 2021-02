Serie A, Lazio-Sampdoria 1-0: decide Luis Alberto, i biancocelesti ritrovano la vittoria all’Olimpico. La classifica

La Lazio rialza la testa e supera la Sampdoria con il risultato di 1-0.

Archiviata la sconfitta contro l’Inter, la Lazio torna alla vittoria e lo fa battendo la Sampdoria all’Olimpico con il risultato di 1 a 0. A decidere una rete di Luis Alberto al 24°, che permette ai biancocelesti di riprendere la propria scalata dopo lo stop contro i nerazzurri della scorsa settimana. La Sampdoria prova a riprendere la gara, ma senza successo. I blucerchiati rimangono quindi a metà classifica. I biancocelesti, in attesa delle altre partite, agganciano la Roma al terzo posto a quota 43 punti. Ora per la Lazio l’ottavo di finale col Bayern in Champions