Serie A, l’analisi di Sconcerti: “Il Napoli ha buttato via la stagione, solo l’Inter ha fatto la cosa giusta”

Mario Sconcerti ha analizzato l’impietosa sconfitta della Lazio sul campo del Napoli (5-2).

Il noto giornalista si è soffermato sul match del ‘Diego Armando Maradona‘ e in generale sull’andamento di questa Serie A, nel corso dell’intervista concessa a TMW Radio durante il format Maracanà. Una caduta pesante quella subita dagli uomini di mister Simone Inzaghi che in caso di successo avrebbe potuto mettere tanta pressione proprio agli azzurri di Gattuso.

“È una stagione in parte buttata via. Era la stagione della fine del dominio della Juventus e bisognava essere pronti per approfittarne, come ha fatto l’Inter. Sembrava che il Napoli fosse riuscito a costruire la squadra, poi piano piano sono venuti meno i pezzi importanti”.