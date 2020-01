Roma-Lazio, Delio Rossi: “Biancocelesti più forti e favoriti. Fonseca italianizzato, ma senza Dzeko…”

Si accende il derby della capitale.

Domenica pomeriggio lo stadio Olimpico ospiterà la sfida tra la Roma e la Lazio, che si affronteranno in occasione della ventunesima giornata di Serie A: una gara delicatissima per entrambe le squadre, che sono alla ricerca di tre punti fondamentale per risalire la classifica.

La gara sarà ancora più importante per i biancocelesti, che sorprendentemente hanno raggiunto le dieci vittorie consecutive e sono in lotta con l’Inter e la Juventus per la vittoria finale del campionato: con una vittoria infatti, gli uomini di Simone Inzaghi, che devono ancora recuperare la partita contro il Verona, potrebbero addirittura sorpassare la squadra allenata da Antonio Conte. Oltre a ciò, gli Aquilotti sono stati gli unici a battere i bianconeri per ben due volte, sia in Serie A sia in occasione della Supercoppa italiana.

A pochi giorni dal derby Delio Rossi, ex allenatore della Lazio con cui ha giocato anche la Champions League, è intervenuto a margine della presentazione del libro “Lazio, i derby della storia” di Franco Recanatesi, presso il Circolo Canottieri Lazio. Queste le sue parole: “La Lazio è più forte, sarebbe bello che riuscisse a dimostrarlo. E’ vero che il derby sfugge ad ogni regola, ma mi stupirebbe se questa Lazio perdesse con la Roma. Poi non si sa mai cosa può succedere. Guardate la partita d’andata, prendi 4 pali e finisce 1 a 1, comunque io vedo favoriti i biancocelesti. La Roma è cresciuta, molto dipenderà dalla cena dei suoi attaccanti perché non hanno alternative offensive. Se non c’è Dzeko non riescono a tirare spesso in porta. Fonseca si è italianizzato, non credo che concederà campo alla Lazio. La partita la faranno i biancocelesti“.