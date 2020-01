Roma-Lazio, Balzaretti: “Derby partita a sé, assenza di Zaniolo peserà. Pronostico? La penso così”

Federico Balzaretti ricorda il suo periodo trascorso alla Roma.

L’esterno sinistro passato anche da Palermo, si è proiettato alla sfida di domenica pomeriggio contro la Lazio che per i tifosi di entrambe le compagini ha sempre una doppia valenza. L’ex calciatore mancino, attualmente opinionista di punta di Dazn, attraverso le colonne de ‘Il Tempo‘, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Il derby è una partita diversa dalle altre, non ha classifica, so che è una frase fatta ma è così. Si gioca su tanti altri fattori, è una gara emozionale, dove conta più il come la si vive che a livello tattico. Ci sono sensazioni che non si portano dietro altre sfide. Infortuni Zaniolo e Diawara? Saranno assenze importanti ma scenderanno in campo comunque giocatori molto forti, non penso che Cristante sia meno bravo di Diawara. Chiaramente Zaniolo è una perdita molto importante, il valore del ragazzo è altissimo e su quello non ci piove, giocherà immagino Under al suo posto, che è un calciatore altrettanto forte. Il gruppo deve essere in grado di vedere le cose positive, sono colpi duri ma superabili con un grande lavoro del collettivo. Gol Florenzi? Glielo auguro di vero cuore. Questo è il suo primo anno da capitano, ama tantissimo Roma, è sempre un ragazzo estremamente positivo e mi piacerebbe vedere un suo gol, sarebbe un grande premio, ne sarei molto felice. Quella rete per me fu importantissima, psicologicamente è una cosa che ti aiuta, ti dà maggiore serenità. Mi auguro per Alessandro che sia questa la partita per lui. Pronostico? Se dico Roma, pensano a un discorso di parte: se dico Lazio, pensano sia scaramanzia. Se devo parlare da tifoso, con il cuore, dico Roma, senza dubbio, è quella la mia speranza. Posso dire che la partita di andata è stata stupenda”.

VIDEO Coppa Italia, dall’autogol di Buffon alle magie di Insigne e CR7: riguarda i gol di Napoli-Lazio e Juventus-Roma