Roma, Julio Sergio senza mezzi termini: “Ho vinto tutti i derby vs la Lazio. Totti e Spalletti…”

In una diretta Instagram sul canale Footbatelier, Julio Sergio ha ripercorso i suoi anni alla Roma.

“Fortunatamente ho vinti 4 derby su 4 – esordisce l’ex giallorosso -. L’atmosfera era particolarissima in occasione delle partite con la Lazio. La gente comincia a parlarne dall’inizio dell’anno. Sotto casa mia all’Eur, nel bar dove andavo sempre, i proprietari erano laziali… Ed era sempre un piacere andarci dopo i derby“. Poi spazio per parlare anche di Francesco Totti, l’eterno capitano, e Luciano Spalletti. “La cosa che mi ha impressionato è che è una persona tranquillissima. Per noi era meglio fare allenamento contro calciatori come lui perchè il livello si alzava. In partitella tutti volevano sempre vincere – ha continuato -. Spalletti? Un grandissimo allenatore. Con lui giocavamo tutti bene, quella Roma era forte anche se alla fine si era un po’stancata. Lavorare tanti anni con la stessa persona è difficile, a lungo andare un allenatore non riesce a trarre il meglio dai propri calciatori, soprattutto perchè spesso per farlo c’è bisogno di essere anche duri. Forse ha capito che con i suoi modi non riusciva più a far rendere la rosa. C’era bisogno di un cambio e alla fine arrivò Ranieri. Lui non si vedeva nello spogliatoio. Lasciò un ambiente molto libero per tutti, e forse in quel momento è stato un bene. All’epoca la Roma aveva tanti leader: Totti, Mexes…“.